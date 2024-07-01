Политолог рассказал, почему Байден пойдет на выборы Политолог Марков: демократам США некого выставить против Трампа

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Демократической партии США некого выставить на выборы против экс-президента Дональда Трампа, кроме «явно умственно отсталого» Джо Байдена, написал политолог Сергей Марков в Telegram. По его мнению, других кандидатов или не знают, или у них высокий антирейтинг.

Почему явно умственно отсталый Байден всё таки продолжает участие в выборах? Нет другого кандидата лучше. Все остальные кандидаты проиграют Трампу еще больше. Они или с большим антирейтингом, как вице-президент Камила Харрис. Или их мало знают, как губернатора Мичигана Уилмера, — сообщил Марков.

Прения между Байденом и Трампом прошли в ночь на 28 июня и сразу же стали поводом для появления в Сети изображений саркастического содержания. Американский предприниматель Илон Маск написал в своей соцсети, что победителем прошедших в США предвыборных дебатов стали интернет-мемы. Он считает, что мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от Демократической партии.

Газета New York Post написала, что миллионы граждан в прямом эфире стали свидетелями краха карьеры Байдена после выступления на дебатах. Журналисты оценили итоги словесных баталий демократа как «позорные».