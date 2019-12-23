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Главная составляющая Крымского моста — символическая. Реализация такого проекта показывает, что Россия является страной созидающей и не зря относящей себя к разряду великих. С таким мнением выступил политический эксперт Владимир Джаралла.

По словам специалиста, другим аспектом является практическое применение моста. После его строительства Крым навсегда и полностью стал частью транспортной системы страны.

Именно железные дороги, отмечает Джаралла, когда-то сделали единым государством Российскую империю.

Для экономики теперь понятно, что реализация больших проектов на территории Крыма и Севастополя становится намного легче, и можно планировать намного масштабнее, — цитирует политолога Sputnik.

Строительство первого железнодорожного пути Крымского моста завершилось в июне 2019 года. Как сообщал министр транспорта России Евгений Дитрих, движение поездов через Керченский пролив запустят в декабре.

Ранее NEWS.ru писал, что во время строительства моста через Керченский пролив было обнаружено около одного миллиона артефактов.

При подготовке территории для возведения переправы и подходов к ней площадь раскопок превысила 56 гектаров.