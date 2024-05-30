Политолог раскрыл, как Запад толкает РФ к возобновлению ядерных испытаний Политолог Корнилов: России на фоне информвойны Запада нужны ядерные испытания

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Запад постоянно показывает противоречивую картину в информационной войне против РФ, рассказал NEWS.ru политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов. По его словам, сейчас избирательные кампании в Европе строятся на нагнетании страха вокруг страны, но в то же время политики заявляют, что Москва блефует и никогда не пойдет на эскалацию конфликта.

С одной стороны, нам говорят, мол, мы вас не боимся, вы блефуете. С другой стороны, своим избирателям Запад рассказывает о том, какая Россия страшная. Так что надо этим пользоваться. Мы должны сейчас продемонстрировать Западу наши возможности и способности, вернуться к полноценным ядерным испытаниям, — считает Корнилов.

По мнению политолога, Россия должна показать, что готова к любому развитию ситуации, в том числе самому печальному и катастрофическому. Это необходимо именно потому, что она хочет не допустить такого драматического сценария, добавил эксперт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может предпринять шаги для ядерного сдерживания, если Вашингтон разместит ракеты в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Также РФ откажется от одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).