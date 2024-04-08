Политолог рассказал о причастности Украины к теракту в «Крокусе» Политолог Пургин: теракт в «Крокусе» похож на методы главы ГУР Буданова

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Теракт в «Крокус Сити Холле» могла организовать узкая группа лиц среди украинских властей, рассказал NEWS.ru экс-спикер парламента ДНР, политолог Андрей Пургин. По его словам, вряд ли к этому причастен президент Украины Владимир Зеленский, преступление скорее похоже на методы главы ГУР Кирилла Буданова, который имеет большую свободу действий.

Буданов пытается влиять на политическую и медийную ситуацию в России с помощью терактов и провокаций. Произошедшее в «Крокусе» — крупный террористический акт, что схоже с методами ГУР. СБУ же, как правило, убивает людей в Донецке и Луганске или действует не столь масштабно, о чем говорят примеры убийства Владлена Татарского или Дарьи Дугиной, — заявил Пургин.

По его мнению, вопрос не в том, что ГУР заинтересовано в эскалации конфликта Украины с Россией. Политолог отметил, что в РФ сложилась особая политическая ситуация после победы президента России Владимира Путина на выборах — ведь его инаугурация еще не прошла, поэтому цель украинских спецслужб — воздействовать на сознание граждан страны. ГУР, по словам эксперта, пытается внушить им, что российские власти не могут защитить россиян, и тем самым запугать их.

Ранее террористы, обвиняемые в атаке на «Крокус Сити Холл», назвали своим координатором некоего человека по имени Сайфулло. По словам боевиков, именно он полностью курировал их. Он якобы обещал им выплатить вознаграждение в Киеве.