Политолог рассказал о грядущих изменениях в ходе СВО Политолог Баширов: после выборов Россия жестко ответит на провокации в зоне СВО

Фото: МО РФ

Украинские провокации участились в преддверии президентских выборов в России и эти действия ВСУ не останутся безнаказанными, заявил в беседе с «ФедералПресс» политолог Марат Баширов. Он напомнил, что украинские военные организовывали массовые атаки беспилотников, а также совершили несколько безрезультатных попыток прорыва границы.

Эксперты НАТО совместно с ВСУ начали организовывать диверсионные вылазки на нашу территорию перед выборами. Эти вылазки совершенно бессмысленные с точки зрения войны, пустая трата людей и техники. На ход СВО это не влияет, — подчеркнул политолог.

По его мнению, угрозы лишь способствовали реальному сплочению российского общества. Эксперт высказал убежденность, что Россия жестко ответит на случившиеся провокации, и действия ВСУ не останутся безнаказанными. При этом он особо подчеркнул, что лишь российские военные обладают полной информацией о планах дальнейшего хода спецоперации.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что для взятия российскими войсками Одессы необходимо будет использовать новейшие технологии и машины для разминирования. По словам парламентария, линия обороны, как и любое инженерное сооружение, представляет определенную проблему для наступающих войск.