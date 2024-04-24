Политолог рассказал, как ситуация с МУС и Путиным повлияет на визит Сильвы Политолог Светов: ситуация с МУС и Путиным не помешает визиту Сильвы в Казань

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв, ТАСС

Лула да Силва

Глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит саммит БРИКС в Казани, запланированный на осень, вопреки решениям МУС относительно президента РФ Владимира Путина, сказал NEWS.ru политолог и журналист Юрий Светов. По его словам, Бразилия в числе учредителей объединения играет большую роль.

Саммит — это встреча на высшем уровне. В Казани как раз произойдет встреча руководителей стран, которые входят в БРИКС, поэтому участие президента Бразилии вполне адекватно. Коллизии происходили потому, что на последних двух саммитах Путин не мог быть из-за этого пресловутого определения Международного уголовного суда. Бразилия в числе учредителей БРИКС играет большую роль. Бразилия давно член МУС, тут ничего не изменится, — отметил собеседник.

Политолог добавил, что на вступление в БРИКС стоят уже 40 стран. Поэтому одной из главных задач мероприятия в Казани — рассмотреть заявления новых государств.

Ранее экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев выразил мнение, что если Шри-Ланка станет частью БРИКС, она поможет значительно укрепить объединение. В частности, страна обеспечит БРИКС сельскохозяйственной продукцией, в которой Россия нуждается. Беляев обратил внимание, что на сегодняшний день РФ испытывает трудности с Турцией и Египтом.

Беляев уверен, что если Шри-Ланка будет следовать принципу наибольшего благоприятствования, россияне освоят данный маршрут. Это принесет островному государству доход, который позволит развить его экономику. Кроме того, Шри-Ланка может предоставить возможности для обслуживания судов.