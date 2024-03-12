Политолог рассказал, как Москва ответит на вывод ФСБ России из Звартноца Политолог Солонников: Россия поймет решение Армении по пограничникам

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Аэропорт Звартноц

Решение о выводе российских пограничников является суверенным правом Армении и РФ отнесется к нему с пониманием, заявил в беседе с NEWS.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Однако, по его словам, курс Еревана на сотрудничество с Евросоюзом и НАТО не останется проигнорированным Москвой. Россия уже не будет обеспечивать безопасность Армении при внешних конфликтах, так как республика в прямом смысле отказалась от этого, добавил он.

Одно дело — союзническое государство, на которое распространяется целый ряд преференций, к примеру скидки на энергоносители. А другое дело — страна, ориентированная на сотрудничество с США. Россия может сокращать любое свое присутствие в Армении. Москва уже не будет обеспечивать безопасность Армении при внешнем столкновении, так как республика в прямом смысле отказалась от этого, — заявил Солонников.

Теперь Россия будет тщательнее оценивать, какие проекты для нее выгодны, а какие нет, указал эксперт. Например, Москва может перестать обеспечивать поддержку республики кредитами.

Следующим шагом Армении может быть требование о выводе 102-й военной базы в Гюмри, — заключил политолог.

Ранее Армения уведомила РФ, что способна нести службу в аэропорту Звартноц без участия российских пограничников. Премьер-министр Никол Пашинян добавил, что пограничная служба Армении уже достаточно опытна, чтобы самостоятельно контролировать объект.