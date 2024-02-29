Эксперт рассказал, как использовать фестиваль молодежи в политике Политолог Трухачев: РФ нужна долгосрочная работа с молодежью других стран

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет на площадках федеральной территории «Сириус», нужно использовать для работы с подрастающим поколением из других стран, заявил NEWS.ru доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. По его словам, речь идет прежде всего об Аргентине и о Словакии. Это сигнал Западу, что Россия не находится в изоляции, добавил Трухачев.

Это сигнал прежде всего Западу, что мы не находимся ни в какой изоляции, что к нам едут, и едут в том числе из стран Евросоюза, и даже из Соединенных Штатов Америки делегация там тоже есть. Но с точки зрения продвижения российских внешнеполитических интересов конкретно одно это мероприятие использовать нельзя. Однако его можно использовать как начало долгосрочной работы с подрастающим поколением в других странах. И, скорее, не на Западе, — сказал Трухачев.

По его мнению, если говорить о работе с молодежью конкретных стран, то стоит обратить внимание на Аргентину. Это государство является одним из ключевых в Южной Америке, но его президент Хавьер Милей «делает явные антироссийские жесты», отметил Трухачев.

Но там у нас есть русская диаспора, и в самой Аргентине есть причины для недовольства Западом — вспомните территориальный спор с Англией из-за островов в Атлантике хотя бы. Вторая страна — Словакия. Там делегацию на наш фестиваль провожал лично премьер-министр Роберт Фицо. Словакия — это страна, родственная нам по языку. И она могла бы в какой-то степени выступать российским «троянским конем» в Европе, — пояснил политолог.

По его словам, «для этого нужна долгосрочная работа и перекодирование словацкой молодежи в наших интересах». Трухачев надеется, что Всемирный фестиваль молодежи станет началом такой работы.

В адрес организаторов Всемирного фестиваля молодежи пришло рекордное количество заявок на участие. Сам фестиваль, согласно президентскому указу, будет проходить с 1 по 7 марта. Региональная программа будет проводиться с 10 по 17 марта. Иностранные участники посетят 30 российских городов.