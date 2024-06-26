Политолог рассказал, что Россия может предложить Евразии Марков: Россия может предложить формирование ОБСЕ во всей Евразии

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Построение евразийской системы безопасности будет одним из главных новых направлений российской внешней политики, заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его мнению, это будет «что-то вроде формирования ОБСЕ, но не в Европе, а во всей Евразии» и эти предложения сейчас, видимо, разрабатываются в координации с предложениями КНР в области безопасности для Евразии.

Построение евразийской системы безопасности будет одним из главных новых направлений российской внешней политики. То есть что-то вроде формирования ОБСЕ, но не в Европе, а во всей Евразии. Судя по всему, в ближайшее время мы увидим инициативы России в этом отношении. Эти предложения сейчас, видимо, разрабатываются в координации с предложениями главы Китая Си [Цзиньпином] в области безопасности для Евразии, — написал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что министры иностранных дел стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности договорились о совместной работе над созданием новой евразийской архитектуры безопасности. По его словам, новая схема обеспечения стабильности должна заменить дискредитировавшие себя конструкции, имевшие евроатлантическое измерение.