Президент Украины Владимир Зеленский на самом деле не отвергал предложения премьера Венгрии Виктора Орбана, предположил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его мнению, в Киеве согласны с инициативой Орбана и после пропагандистской подготовки сами предложат его.
Ни Зеленский, ни его чиновник не сказали, что план Орбана не подходит. Зеленский, думаю, вполне согласен с этим планом Орбана. И предложит его чуть позже, после пропагандистской подготовки, — считает Марков.
Ранее венгерский премьер прибыл в украинскую столицу, чтобы провести переговоры с Зеленским. Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши заявил, что политики обсудят установление мира в регионе, а также вопросы двусторонних отношений.
После этого заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Зеленский выслушал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня. По его словам, Киев считает, что такие инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования.
Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в свою очередь полагает, что Зеленский не станет прислушиваться к словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня. По его мнению, украинский лидер желает продолжения войны и не заботится о жизни собственных граждан.