Политолог рассказал, что на самом деле думают в Киеве о предложении Орбана Марков: Зеленский не отвергал предложение Орбана

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Виктор Орбан и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на самом деле не отвергал предложения премьера Венгрии Виктора Орбана, предположил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его мнению, в Киеве согласны с инициативой Орбана и после пропагандистской подготовки сами предложат его.

Ни Зеленский, ни его чиновник не сказали, что план Орбана не подходит. Зеленский, думаю, вполне согласен с этим планом Орбана. И предложит его чуть позже, после пропагандистской подготовки, — считает Марков.

Ранее венгерский премьер прибыл в украинскую столицу, чтобы провести переговоры с Зеленским. Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши заявил, что политики обсудят установление мира в регионе, а также вопросы двусторонних отношений.

После этого заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Зеленский выслушал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня. По его словам, Киев считает, что такие инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования.

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в свою очередь полагает, что Зеленский не станет прислушиваться к словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня. По его мнению, украинский лидер желает продолжения войны и не заботится о жизни собственных граждан.