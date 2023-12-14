Политолог рассказал, будет ли Макрон снова звонить Путину Политолог Макаркин: улучшение отношений России и Франции произойдет не скоро

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Эммануэль Макрон

Улучшения отношений России и Франции не предвидится в ближайшем будущем, рассказал NEWS.ru политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его словам, причиной разрыва взаимоотношений двух государств стало не личное желание французского президента Эмманюэля Макрона, а позиция Евросоюза, связанная с конфликтом на Украине.

Президентство Макрона продлится до 2027 года, и до этого времени возможностей для улучшения отношений двух стран не видно. После этого срока будут учитываться различные аспекты: экономическая и политическая ситуация в странах, ситуация на СВО, отношение всего Запада к России. Ведь разрыв отношений был не личным желанием Макрона, это консолидированное решение всего ЕС, связанное с геополитической ситуацией. Ситуация во Франции сложная, и сейчас трудно сказать, кто победит на предстоящих президентских выборах. Значит, и о взаимоотношениях с РФ сказать будет трудно, — сказал Макаркин.

При этом политолог заверил, что когда-то взаимоотношения России и Франции непременно улучшатся. Он отметил, что в истории двух государств и до этого происходили различные конфликты.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках прямой линии и большой пресс-конференции заверил, что не уклоняется от контактов с лидером Франции. По его словам, именно администрация французского президента прекратила взаимодействие с Россией, но Москва к нему готова.