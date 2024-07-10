Политолог раскрыл суть «гамбита» Зеленского Политолог Марков: используя Россию, Зеленский шантажирует НАТО

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский политически выигрывает у лидеров НАТО, используя для этого Россию, заявил в Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, украинский лидер умышленно демонизирует Москву и шантажирует западных политиков собственными атаками на гражданские объекты своей страны.

Гамбит Зеленского. <...> Зеленский провел очень жесткую операцию: во время мощного удара по Киеву ПВО ВСУ нанесли удар по детской больнице (дети были оттуда выведены). Чтобы не только демонизировать Россию, но и чтобы шантажировать лидеров Запада на саммите НАТО: если не будете давать мне намного больше оружия, то будут такие удары по детским больницам еще и еще и вы будете нести за них ответственность, — написал эксперт.

Марков отметил, что после этого украинский президент потребовал дать ВСУ самолеты F-16 и возможность использовать аэродромы стран военного блока. Кроме того, Зеленскому нужно разрешение наносить удары вглубь России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг обвинения в том, что Россия нанесла удар по больнице «Охматдет» в Киеве. Он заявил, что Россия не атакует гражданские объекты, а бьет по критической инфраструктуре и военным целям, связанным с потенциалом ВСУ. На объект, по его словам, упала «антиракета». До этого в Минобороны РФ также сообщили, что заявления украинской стороны о намеренном российском ударе по Киеву не соответствуют действительности.