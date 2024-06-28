Политолог предположил, кто стоит за терактами в России Политолог Стаценко: за терактами в России может стоять Украина

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За терактами в России может стоять Украина, считает политолог Алексей Станценко. Как он отметил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», ВСУ не знают, что такое человечность и жалость.

Обстрелы мирного населения начались еще десять лет назад. Сейчас постоянно ВСУ бьют по жилым кварталам Белгорода, Шебекино, Донецка и не только. Вооруженные силы России поражают только военные объекты, мирные граждане могут пострадать только в результате работы украинской ПВО, — объяснил эксперт.

Политолог добавил, что есть куча примеров, когда на территории России Служба безопасности Украины (СБУ) занималась вербовкой граждан. Делалось это для уничтожения трансформаторов, забрасывания в военкоматы горячих смесей и так далее. Кроме того, по его словам, глава СБУ сам заявлял о том, что неугодных им граждан убивают.

Их целью является запугивание россиян. Поэтому они целенаправленно били по пляжу Севастополя, где были гражданские люди, добавил Станценко.

Это четко видно потому, как сработали осколки кассетных боеприпасов, а если бы траекторию ракеты изменили после действий российской ПВО, то поражающих элементов бы не было, — заключил политолог.

Ранее в Севастополе задержали 26-летнего местного жителя, который во время личных встреч и через рассылку видео склонял своих знакомых крымчан к совершению терактов. Известно, что мужчине грозит пожизненный срок.