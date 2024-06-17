Политолог назвал тех, кто приближает ядерную войну Политолог Марков: НАТО приближает ядерную войну обсуждением потенциала Европы

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Руководство НАТО обсуждает перевод ядерного потенциала со складов в Европе в режим боевой готовности, написал в Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его мнению, сегодня именно Североатлантический альянс приближает ядерную войну.

Ядерную войну приближает НАТО. Генсек НАТО заявил, что НАТО обсуждает перевод ядерного потенциала в Европе со складов на режим боеготовности. Это главная новость сегодня, — заявил политолог.

Марков также предположил, что страны НАТО могут обсуждать передачу Украине тактического ядерного оружия, с помощью которого планируется наносить удары по российской армии. Однако пока это делают тайно, считает он.

У НАТО логика такая — они объявляют об обсуждении того, что уже тайно обсуждали раньше и уже решили. А что реально обсуждают сейчас — тайно всегда делают, — заключил Марков.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер выразил уверенность, что удары Украины по территории России американскими ракетами спровоцируют мировую войну. По его мнению, сегодня от катастрофы мир отделяет одно «нажатие кнопки». Как считает Риттер, ядерная угроза будет висеть над планетой, пока Украина имеет ракеты ATACMS, SCALP и Storm Shadow.