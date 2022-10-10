Политолог раскрыл, когда рассекретят данные о спецоперации РФ на Украине Политолог Казаков: пока идет СВО, не следует рассчитывать на получение полноценных данных

Фото: МО РФ

Пока продолжается специальная военная операция, да и какое-то время после нее не следует рассчитывать на получение полноценных данных о том, что на самом деле происходит в ходе вооруженного конфликта, отметил в беседе с ИА SM.News советник руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме РФ Александр Казаков. Он добавил, что реальная картина происходящего, возможно, всплывет очень и очень нескоро, только спустя десятилетия после завершения военной операции России на Украине, нужно с этим смириться.

У нас есть народное требование: мы хотим знать правду. Давайте честно скажем: вы не будете знать правду. Вы правду узнаете потом, когда закончится специальная военная операция, а скорее всего, еще позже, когда об этом напишут историки по документам, которые будут засекречены лет на 50. Надо просто несколько смириться с этим, — заключил Казаков.

Политолог также подчеркнул, что глава российского государства Владимир Путин выгодно отличается тем, что не отвлекается на разного рода провокации, а действует согласно своим устоявшимся понятиям. Он также выразил мнение, что в условиях вооруженного противостояния России с Украиной официальные лица Великобритании постоянно лгут, а киевским властям и вовсе верить нельзя, в том числе и самому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

У нас в стране есть человек один, который не участвует в этой игре, — это Владимир Владимирович Путин. Он не участвует в играх с информацией и дезинформацией. Его выступления, его оценки — это железобетон, что называется. Как правило не играют в эти игры ключевые персонажи, стоящие за спиной Киева: официальный Вашингтон, Госдеп, Министерство обороны. Лондон врет всегда, ему нельзя верить никогда и ни в чем, так же как и Киеву на всех уровнях, включая самого Зеленского, — сказал Казаков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российские власти не обсуждали вопрос изменения статуса специальной военной спецоперации Москвы на Украине и введения военного положения. Представитель Кремля также подчеркнул, что ключевые значимые моменты СВО не могут осуществляться без доклада верховному главнокомандующему Владимиру Путину. Это нормальная практика, добавил Песков.