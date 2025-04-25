Политолог раскрыл, как шли переговоры Путина и Уиткоффа Политолог Марков: переговоры Путина и Уиткоффа прошли не так, как планировалось

Фото: kremlin.ru

Стив Уиткофф и Владимир Путин

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Дональда Трампа Стива Уиткоффа 25 апреля в Кремле прошли немного не так, как планировалось изначально, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, на встречу повлияла позиция украинской и европейской сторон, которым не понравился предложенный Соединенными Штатами план по мирному урегулированию.

Эти переговоры шли немножко по-другому, чем планировалось первоначально. Планировалось, что это будут переговоры по плану Трампа, который он сформулировал на основе консультаций и который уже обговаривали с Путиным три недели назад, и в Париже с европейцами, и с украинским режимом неделю назад. И в этих условиях все было готово для окончательного утверждения этого плана Трампа, но вмешались европейцы и украинский режим, — сказал Марков.

По словам политолога, Европа и Киев выдвинули свою, альтернативную концепцию. В итоге сегодня в Кремле обсуждали два имеющихся варианта, отметил эксперт.

В любом случае, там предполагается все-таки перемирие, и во время перемирия — переговоры по окончательному мирному урегулированию. Поэтому, я полагаю, чтобы продвинуться к мирному урегулированию, необходимы прямые переговоры [с] Украиной. Это тоже обсуждалось, — заключил Марков.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Уиткоффа в Кремле 25 апреля продлилась около трех часов. В переговорах также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. После завершения встречи частный самолет Bombardier Global 7500, на котором, предположительно, находится спецпосланник президента США, вылетел из российской столицы.