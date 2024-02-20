Политолог раскрыл, чем новое послание Путина будет отличаться от предыдущих Политолог Минченко: послание Путина будет презентацией его предвыборной кампании

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Послание к Федеральному собранию, с которым глава России Владимир Путин выступит 29 февраля, будет отличаться от остальных, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, оно фактически будет представлять собой презентацию политика как кандидата на президентских выборах.

Президент должен сказать о задачах не только на год, но и на более долгосрочный период времени. Тем более в мае нас ждет перестройка правительства и других органов исполнительной власти. Поэтому послание, по сути, станет техническим заданием будущему правительству, — пояснил Минченко.

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта. Путин идет на них в качестве самовыдвиженца, при этом он еще не представил свою предвыборную программу. Кроме того, известно, что глава РФ не планирует участвовать в дебатах с другими кандидатами.

Кремль объявил, что 29 февраля Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. О подготовке к мероприятию еще в начале месяца сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а газета «Ведомости» писала, что в ходе обращения президент может озвучить ключевые идеи по дальнейшему развитию страны, на которых будет основана его предвыборная программа.