Политолог раскрыл, чего ждать от предстоящей встречи Путина и Пашиняна Политолог Макаркин: отношения России и Армении будут развиваться сложно

Фото: Kremlin.ru

Отношения России и Армении будут развиваться сложно, несмотря на предстоящую встречу Владимира Путина с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, прогнозирует политолог, вице-президент Центра политических технологий НИУ ВШЭ Алексей Макаркин. В беседе с NEWS.ru он отметил, что у Еревана есть обида на Москву из-за событий в Карабахе.

Они считают, что Россия не поддержала Армению по поводу Карабаха. У России есть свои аргументы на этот счет, но в нынешней ситуации они довольно слабо воспринимаются армянским обществом, — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что полностью порвать с РФ Армения не сможет. Точно так же Ереван не будет сейчас выходить из ОДКБ, в противном случае это будет означать отсутствие каких-либо гарантий безопасности для государства, считает эксперт.

Правительство ни одной страны не может себе это позволить. Поэтому Пашинян приезжает, встречается, обсуждает. Но дальнейшая ситуация будет зависеть от характера армянско-азербайджанских отношений. Надежда на сближение есть, но очень небольшая, — заключил Макаркин.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Армении Ален Симонян допустил скорое подписание договора о мире с Азербайджаном. До этого он же заявлял, что подписание этого договора затягивается из-за невозможности договориться по двум пунктам: взаимному признанию территориальной целостности и открытию коммуникаций.