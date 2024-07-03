Политолог раскритиковал слова Вучича о союзничестве Сербии и США политолог Гайич: Вучич вынужден действовать по указке США

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Александр Вучич

Слова президента Сербии Александра Вучича о том, что Вашингтон является историческим союзником Белграда в решающие моменты, неудивительны, поскольку его поддерживают США, поделился мнением с NEWS.ru политолог Стеван Гайич. По его словам, глава республики давно бы пошел антироссийским курсом и ввел санкции против РФ, если бы его не сдерживал сербский народ.

Словам Вучича не надо удивляться. Он имеет поддержку США. Несмотря на последние тяжелые выборы, он сумел удержать власть. Сербия подписала бумагу на так называемом совете мира, мировой конференции в Швейцарии. Этот документ был подписан вместе с Косово. Над Вучичем его хозяева из глубинного государства США, — отметил он.

По оценкам политолога, Вучич опасается компромата, который есть в распоряжении поддерживающих его американцев. По этой причине, как отметил Гайич, он и «танцует по их нотам».

Никто в Сербии не удивляется этому заявлению. Вучич и народ — две разные вещи. Он гораздо раньше пошел бы антироссийским курсом, давно ввел бы санкции, если бы не было сербского народа, — предположил эксперт.

Как отметил Гайич, в то время как сербы поддерживают россиян, их лидер «поддерживает крупный капитал и интересы НАТО». По оценкам политолога, Вучич живет в страхе «между хозяевами из глубинного государства» и своим народом.

Военный корреспондент Юрий Котенок ранее высмеял заявление Вучича о том, что Сербия и США являются историческими союзниками в решающие моменты. Он напомнил, что НАТО под руководством США совсем недавно «утюжило сербское ядро Югославии».