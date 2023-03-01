Политолог призвал не обращать внимание на резолюции ООН Политолог Безпалько призвал не обращать внимание на резолюции ООН

Фото: Lev Radin/Global Look Press

Генеральная Ассамблея ООН продолжает частично сохранять свой функционал, но обращать внимание на принятые ей резолюции не стоит, считает политолог Богдан Безпалько. Он объяснил ИА SM.News, что все международные организации стали не более чем «политическим инструментом».

Мы прекрасно видим, что все международные организации уже давно превратились в политический инструмент. Там нет никакого объективного отношения. Но ООН пока еще сохраняет часть функционала. Но не стоит обращать на нее большое внимание, — пояснил эксперт.

По словам политолога, деятельность ООН направлена на поддержку США в украинском конфликте. Многие выступают за резолюции организации, потому что их заставляют так голосовать. Безпалько отметил, что при этом реальное мнение может не совпадать с тем, как распределяются голоса. Он также напомнил, что у России есть право вето, которое позволяет отклонить любую резолюцию ООН.

Все, что там происходит, это создание видимости поддержки Украины и США. И многие голосуют не потому, что действительно так думают, а потому, что их заставляют так голосовать, — заключил политолог.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, при голосовании по мирной резолюции Запад буквально «выкручивал руки» участникам. Он пояснил, что до начала процедуры 30 государств вынудили отдать свой голос.