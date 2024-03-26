Политолог призвал дипломатов РФ быть агрессивнее в диалоге с Западом Политолог Марков: жесткая риторика дипломатов РФ делает Запад договороспособнее

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Российским дипломатам не стоит бояться эскалации в диалоге с западными политиками, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, жесткая позиция вроде той, что занял в отношении МИД Польши посол Сергей Андреев, отказавшийся прийти в ведомство по вызову, делает зарубежных оппонентов России более договороспособными.

Нас атакуют во многом потому, что считают, что мы хотим помириться, что мы слишком слабые — и поэтому боимся конфликта с ними. Поэтому, когда мы проявляем большую конфликтность, они тоже начинают проявлять осторожность, — пояснил он.

Марков не исключает, что польские власти могут потребовать от российского посла покинуть территорию республики. В этом случае ответ МИД РФ будет решительным, считает эксперт.

Мы можем вообще в таком случае отослать польского посла и отозвать у него агреман, — заметил политолог.

Ранее Министерство иностранных дел Польши сообщило, что российский посол Сергей Андреев отказался от визита в ведомство после вызова. Поводом для приглашения дипломата в пресс-службе МИД назвали инцидент с ракетой, которая нарушила воздушное пространство Польши: Варшава считает, что она имела российское происхождение.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объяснил, что в визите Андреева в МИД не было смысла. Сенатор отметил, что посол уточнил у представителей министерства, есть ли у них доказательства того, что боеприпас принадлежал России, и не получил внятного ответа.