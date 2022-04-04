Политолог предупредил Польшу о последствиях размещения ядерного оружия США

В случае если Польша разместит на своей территории ядерное оружие США, то это может спровоцировать Россию направить на неё ядерные ракеты, отметил политолог Сергей Марков в беседе с Lenta.ru. По его мнению, польские власти всегда были провокаторами конфликтов и сейчас они «нагло требуют атаковать Россию по всем направлениям», не боясь обрушить на мир ядерную войну.

Марков отметил, что политиков Польши необходимо лишить голоса в международных организациях, поскольку их политика опасна для всего мира.

На самом деле Польша является провокатором конфликта на протяжении десятилетий и виновником начала Второй мировой войны. Это связано с тем, что в польском политическом классе традиционно шляхетский гонор — самоуверенность, наглость, и сейчас они нагло требуют атаковать Россию по всем направлениям и не боятся обрушить на мир ядерную войну, — подчеркнул он.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин в разговоре с NEWS.ru ранее прокомментировал намерение Польши разместить в стране ядерное оружие США. По его словам, польское правительство должно понимать, что подобные шаги — это переход красной черты. Но при этом Соединённые Штаты, скорее всего, не пойдут на это, так как их «разум всё-таки возобладает». В этой ситуации пострадает только польский народ, так как Варшава делает своих же людей заложниками этой ситуации, считает политик. Он напомнил, что РФ в состоянии отразить любую направленную против неё агрессию.

3 апреля вице-премьер Польши Ярослав Качиньски заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие США, если Вашингтон об этом попросит. Он также предложил создать на территории Польши новый командный центр НАТО.