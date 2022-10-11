Политолог предсказал сроки окончания военной спецоперации России на Украине Политолог Журавлев: для окончания СВО России на Украине потребуется год или два

Фото: МО РФ

Ракетные удары России по Украине могут ускорить сроки окончания специальной военной операции, однако за полгода с завершением СВО Москва «не управится», возможно, для этого потребуется год или два, заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, сообщает «Радио 1».

Я уверен: то, что происходит в последние дни, значительно ускорит процесс. Некоторые западные эксперты говорят, что это растянется на десятилетия. Нет, на десятилетия это не растянется, но и за полгода не управимся. Может быть, потребуется год или два, — считает Журавлев.

По мнению политолога, Украина будет продолжать вредить России даже в том случае, если боевые действия на территории украинского государства завершатся. Он считает, что интенсивность военных действий теперь возрастет. Учитывая многочисленность армии Украины, она пойдет в очередную атаку, «чтобы усеять землю своими солдатами». По-другому воевать они не умеют, заключил Журавлев.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва намерена достигать поставленных целей специальной военной операции России на Украине результативно и эффективно. По словам спикера Кремля, для России главное, чтобы «не кому-то было хуже, а чтобы нам было лучше».