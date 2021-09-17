Политолог предсказал полный переход на онлайн-голосование в России

Электронный способ волеизъявления граждан является наиболее перспективным. В ближайшие годы голосование в России полностью перейдёт на онлайн-формат. Такой прогноз в беседе с РЕН ТВ сделал политолог Дмитрий Гусев.

Думаю, что в ближайшие пять-семь лет у нас голосование будет проходить в электронном виде, — заявил Гусев.

Политолог напомнил, что в российских государственных структурах в настоящее время большое количество услуг предоставляется гражданам в электронном виде. В эту же сторону движутся и иностранные государства.

Как считает Гусев, электронный способ голосования выбирают для себя организованные и мобильные люди, поэтому результаты в данном сегменте могут отличаться от общих итогов голосования.

Выборы в Госдуму РФ проходят в 2021 году с 17 по 19 сентября. Трёхдневное голосование связано с пандемией коронавируса.

Госдума избирается сроком на пять лет. Половина депутатов будет избрана по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Ранее сообщалось, что явка на выборах в Государственную думу превысила 31%. Об этом сообщили в ЦИК РФ.