Политолог предрек серьезные последствия из-за ареста генерала Попова Политолог Марков: генерала Попова оставили в СИЗО, и это будет иметь последствия

Фото: Алексей Потицкий/ТАСС

Иван Попов (в центре)

Суд оставил экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова в СИЗО, что будет иметь политические последствия, заявил в Telegram-канале политолог Сергей Марков. Теперь, по его словам, от руководства военного ведомства будут требовать реформ.

Генерал Иван Попов не переведен под домашний арест, а остался в СИЗО. Это будет иметь политические последствия. Это вынудит военкоров и военных блогеров перейти от ожидания реформ со стороны [министра обороны РФ Андрея] Белоусова к требованию реформ, — написал он.

В пятницу, 24 мая, 2-й Западный окружной военный суд оставил Попова под стражей. Как отмечается, суд не нашел достаточных оснований для того, чтобы отпустить генерал-майора под домашний арест.

235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего военачальника на два месяца 17 мая. Он проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сейчас генерал-майор находится в СИЗО.

Ранее Марков предположил, что задержания в Минобороны РФ начались сразу же, как бывшему министру обороны Сергею Шойгу удалось остановить украинское наступление. Политолог выразил мнение, что после этого президенту страны Владимиру Путину пришлось перевести Шойгу на другую должность, чтобы начать решать проблемы в ведомстве.