Политолог предположил провокации от Украины в день инаугурации Путина Политолог Гуреев: Киев попытается устроить провокацию в день инаугурации Путина

Фото: kremlin.ru/Александр Казаков, РИА «Новости»

Украина может попытаться устроить провокации в день инаугурации президента России Владимира Путина, считает политолог Данила Гуреев. В разговоре с «360» эксперт подчеркнул, что для Киева это «"замечательный" день, чтобы совершить какую-нибудь гадость». По его мнению, украинские спецслужбы попытаются создать негативный образ политики в России.

Конечно, это «замечательный» день для украинских спецслужб, чтобы совершить какую-нибудь гадость. В первую очередь чтобы создать негативный образ в рамках российской политики, — пояснил политолог.

Эксперт обратил внимание на попытки со стороны Украины распространить слухи об отставке всего кабмина. По словам Гуреева, в день инаугурации кабмин во главе с министром всегда слагает свои полномочия, но продолжает исполнять свои функции до формирования нового состава правительства. В этом году, как напомнил эксперт, Путин должен будет предложить Госдуме кандидатуру нового премьера в течение двух недель.

Скорее всего, немалая часть нынешнего кабинета министров перетечет в новый состав и продолжит работу. Но вместе с тем известно, что планируется и ряд кадровых перестановок в рамках российского правительства, — добавил политолог.

Агентство DPA ранее сообщило, что среди стран Евросоюза появились разногласия в связи с церемонией инаугурации Путина, вступающего в должность президента России. По его данным, у государств ЕС разная позиция о том, как поступать с приглашениями на мероприятие.