Политолог предостерёг страны Прибалтики от закрытия границ с Россией

В случае закрытия Литвой, Латвией и Эстонией границ с Россией вся транспортно-логистическая отрасль Прибалтики погибнет , заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в разговоре с Pravda.Ru. По его мнению, после принятия этих мер в странах Прибалтики «останутся только холод, голод и обезумевшие полуфашистские политики».

Вся транспортно-логистическая отрасль Прибалтики погибнет. Железные дороги без российских, белорусских, казахстанских грузов убыточны. В этих странах останутся только холод, голод и обезумевшие полуфашистские политики, — сказал эксперт.

По словам Межевича, несмотря на то что Россия в последние десятилетия постепенно сокращала торгово-экономические связи с Прибалтикой, объём торговли между странами по-прежнему оставался значительным. Он считает, что в ответ на недружественные действия и высылку российских дипломатов из Литвы и Латвии следует немедленно прекратить все торгово-экономические связи с этими государствами. Кроме того, как считает политолог, любые торговые отношения с Прибалтикой должны квалифицироваться исключительно в категориях Уголовного кодекса РФ и проходить оценку по статье «измена Родине».

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что решение о полном закрытии границы с Россией в связи с событиями на Украине будет действительно эффективным, если оно будет принято совместно всеми странами Балтии. По его мнению, для одной конкретной страны такое решение будет неэффективным.