Политолог предложил идеальную должность для Кадырова Политолог Марков: Кадыров может стать генерал-губернатором занятых РФ в СВО территорий

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Рамзан Кадыров

Политолог Сергей Марков считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров идеально бы смотрелся на посту генерал-губернатора всех взятых под контроль ВС РФ территорий Украины после их присоединения. Своим мнением политолог поделился с подписчиками личного Telegram-канала. При этом он выразил уверенность, что Кадыров останется на своем посту и никуда не уйдет.

Рамзан Кадыров останется главой Чечни. <...> Хотя я бы назначил его генерал губернатором всех освобожденных регионов бывшей Украины с неограниченными полномочиями. Через год там все было бы хорошо, — написал Марков.

Он также добавил, что от генерал-губернатора на такой должности нужны максимальная жесткость как к врагам, так и к своим управленцам, а Кадыров, по мнению Маркова, «умеет и то и другое».

Поддержал мнение Маркова и генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Как сообщает «Царьград», Журавлев предположил, что Кадыров понадобился президенту РФ Путину «на более остром участке, чем Чечня». Таким образом, вариант с назначением на должность генерал-губернатора присоединенных земель звучит логично.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 сентября заявил, что заслужил «бессрочный и длинный отпуск» из-за того, что засиделся на рабочем месте. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором признался, что он хочет уйти вовремя, «пока не выгнали». Кадыров занимает пост главы Чеченской Республики уже 15 лет.