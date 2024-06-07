Политолог отверг появление в РФ «авторитарного социального капитализма» Макаркин: «авторитарный социальный капитализм» противоречит Конституции РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строительство в России «авторитарного социального капитализма» противоречит Конституции РФ, в ее второй главе четко прописаны права и свободы человека, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. Так вице-президент Центра политических технологий НИУ ВШЭ прокомментировал полемику главы страны Владимира Путина и политолога Сергея Караганова на ПМЭФ.

В модели «авторитарный социальный капитализм» слово «капитализм» не противоречит Конституции, потому что в ней упоминается рыночная экономика. Слово «социальный» тоже не противоречит, потому что в этом документе Россия охарактеризована как социальное государство. Но Конституция носит ярко выраженный демократический характер, и те права и свободы, которые там прописаны, не соответствуют принципам авторитарного государства, — сказал Макаркин.

Ранее модератор пленарной сессии ПМЭФ Сергей Караганов спросил у Путина, какую модель развития строит Россия. По его словам, идеальным для страны был бы «авторитарный социальный капитализм».

Президент ответил, что когда на разные страны «накладываются общие мерки», то модели развития не работают или работают плохо. По его мнению, следует учитывать историю, культуру и внутреннее состояние общества, поэтому пока трудно назвать вектор эволюции России.