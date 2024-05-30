Политолог охарактеризовал Дюмина на посту в Госсовете Политолог Виноградов: Госсовет для Дюмина наиболее перспективная сфера

Фото: Kremlin.ru

Алексей Дюмин

Государственный совет РФ является для помощника президента Алексея Дюмина наиболее перспективной сферой из трех, которые он курирует, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Михаил Виноградов. В пользу перспектив бывшего губернатора Тульской области на этом направлении, по его словам, указывает его общая напористость и результативность.

Из трех сфер, которые курирует Дюмин, Госсовет потенциально — наиболее перспективная. В пользу перспектив Дюмина — его общая напористость и результативность, позволившая ему стать одним из главных губернаторов-тяжеловесов — несмотря на то, что Тульская область, казалось бы, не считалась до него ключевым регионом, — говорит он.

Однако достичь успеха удастся при условии достаточной внутренней мотивации для оживления Госсовета, подчеркнул Виноградов. Ограничителем в этом отношении является прежняя его история. От органа, как и от Счетной палаты, периодически возникали ожидания, не приносившие результата, напомнил эксперт.

Указ о назначении Дюмина секретарем Государственного совета Российской Федерации президент страны Владимир Путин подписал накануне. Он вступил в силу незамедлительно. До этого бывший губернатор Тульской области получил должность помощника главы государства в обновленном составе правительства.