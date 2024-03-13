Политолог оценил возможность снятия санкций ЕС с российских бизнесменов Политолог Гращенков: избавление от связей с РФ не избавит бизнесменов от санкций

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Исключение основателя «Яндекса» Аркадия Воложа из санкционного списка ЕС — это заслуга переговорщиков, заявил в разговоре с NEWS.ru президент Центра развития региональной политики политолог Илья Гращенков. По его мнению, в этом решении не стоит искать политический смысл, и избавление от связей с Россией не поможет бизнесменам избежать санкций.

Есть целые списки людей, за которых ведутся кулуарные переговоры о том, что они ошибочно подпали под санкции. Это заслуга переговорщиков, а не жест доброй воли Евросоюза, — считает политолог.

Он отметил, что вряд ли теперь можно говорить о том, что Запад будет пытаться перетянуть российских бизнесменов на свою сторону, или расценивать это решение как сигнал о том, что «покаяние» и избавление от причастности к России поможет избежать санкций. Например, основатель Альфа-банка Михаил Фридман и основатель компании-производителя удобрений «Еврохим» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко добиться исключения из санкционных списков за два года так и не сумели.

Аркадий Волож не был, как Михаил Фридман, таким олигархом, которого считают одним из бенефициаров российской власти, поэтому у него совершенно другая история с санкциями и судами. Волож — обычный предприниматель, да, крупный, но не имеющий веса в политическом плане, — объяснил Илья Гращенков.

13 марта Евросоюз снял санкции с экс-главы «Яндекса» Аркадия Воложа. Аналогичное решение было принято в отношении двух других бизнесменов — топ-менеджера АФК «Система» Сергея Мндоянца и главы словацкого отделения мотоклуба «Ночные Волки» Йозефа Гамбалека, а также с девяти умерших фигурантов списков.