Политолог оценил работу российской авиации в зоне СВО Политолог Михайлов: авиация России быстро уничтожит истребители ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-бомбардировщик Су-34

Российская авиация «царит в небе» в зоне проведения спецоперации, поэтому переброска украинских истребителей на Запорожское направление ни на что не повлияет, заявил в беседе с «360» политолог Евгений Михайлов. По его словам, Вооруженные силы России уничтожат авиацию противника в ближайшее время.

Переброска боевой авиации Украины на Запорожское направление особо не повлияет на общий ход боевых действий <...>. Все, что перебросили, уничтожат в ближайшее же время. У нас есть силы противодействия, в том числе, естественно, наша боевая авиация. Она практически царит в небе, — уверен Михайлов.

Политолог добавил, что в распоряжении ВСУ осталось не так много боевой авиации и летчиков с опытом. Он пояснил, что российские войска ежедневно сбивают самолеты противника. Эксперт уверен, что командование Вооруженных сил России усилит Запорожское направление и разберется, зачем именно ВСУ перекинули туда истребители.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов ранее заявил, что власти Украины начали переброску боевой авиации на Запорожское направление. По его словам, речь идет о советских истребителях и вертолетах, неофициально переданных ВСУ странами — участницами бывшего Варшавского договора. Кроме того, Рогов предположил, что Украина может использовать авиатехнику, вывезенную ранее войсками США из Афганистана.