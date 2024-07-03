Политолог оценил участие военных Азербайджана в параде в Минске Марков назвал участие военных Азербайджана в параде в Минске пощечиной Армении

Фото: Jia Yuchen/Xinhua/Global Look Press

Участие военных Азербайджана в параде в Минске — пощечина Армении, считает политолог Сергей Марков. По его словам, это ответ президента Александра Лукашенко премьеру Армении Николу Пашиняну за оскорбления.

Участие военных Азербайджана вместе с военными России и Белоруссии в военном параде в Минске — это пощечина руководству Армении, потому что руководство Армении — предатели. И это предупреждение, что будет, если руководство Армении еще дальше пойдет по пути предательства, — написал Марков.

3 июля в Минске прошел военный парад по случаю Дня независимости Белоруссии, который в 2024 году проходит под знаком 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Отмечается, что в параде в белорусской столице участвовали военные других стран, в частности России и Китая.

13 июня Пашинян в ходе выступления в парламенте страны вновь подтвердил намерение Армении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав это «логичным шагом». Поводом для этого армянский премьер назвал заявления Лукашенко, сделанные во время визита в Азербайджан в прошлом месяце. Тот посетил Карабах и пообещал Баку помощь в восстановлении региона. После этого Пашинян пообещал больше не посещать Белоруссию, пока Лукашенко является президентом.