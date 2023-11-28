«Повод задуматься об ошибках»: политолог о состоянии оппозиции в России Политолог Калачев: несистемной оппозиции в России нужна перезагрузка

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Константин Калачев

Влияние несистемной оппозиции в России близко к нулю, для нее наступили тяжелые времена, заявил NEWS.ru политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Так он прокомментировал заявление предпринимателя Евгения Чичваркина (внесен Минюстом в список иноагентов) о полном проигрыше оппозиции президенту страны Владимиру Путину.

В то же время Чичваркин не оппозиционер, а бизнесмен. Он человек эмоциональный, имеет право на минуту уныния. Да, с его точки зрения оппозиция проиграла. На самом деле, это просто новая точка отсчета. У несистемной оппозиции есть повод задуматься о допущенных ошибках, провести перезагрузку, — отметил Калачев.

Ранее Чичваркин, с 2008 года проживающий в Великобритании, заявил, что Путин победил в санкционной войне с Западом, а критики действующей власти в РФ перестали существовать как политическая сила.

Представитель МИД Мария Захарова считает, что Чичваркин по сути лишь признал аксиому о победе России. На этом фоне дипломат призвала предпринимателя признать, что нанести ущерб Евросоюзу стремились власти его союзника — США.