Политолог оценил слова Медведева об угрозе ядерной войны Политолог Ковалёв о заявлении Медведева: никто в мире не захочет реализовать ядерный сценарий

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Весь мир прекрасно понимает, что ядерное противостояние — это взаимное гарантированное уничтожение, и постарается до этого не доводить, таким мнением с Pravda.Ru поделился политолог Игорь Ковалёв, комментируя заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об угрозе ядерной войны. По его словам, Украина не может напасть на Россию, у неё нет ядерного оружия, а слухи про возможность применения Киевом «грязной бомбы» сильно преувеличены, и все об этом знают.

Единственным достойным соперником, вероятным противником, как раньше говорили, являются Соединенные Штаты. Ядерная война с Соединенными Штатами — это гарантированное уничтожение всех, то есть планеты Земля. Я надеюсь, всё-таки до этого дело не дойдет, но вряд ли кто-то захочет такой сценарий попробовать реализовать. Поэтому ядерное оружие всегда считалось важнейшим фактором сдерживания, в том числе вот ядерной войны, поскольку все прекрасно понимают, что это взаимное гарантированное уничтожение, и никто этого не хочет, вот такого сценария, — сказал Ковалёв.

1 ноября заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что только полная победа России на Украине поможет избежать мирового конфликта. Объясняя свою позицию, он в Telegram-канале выстроил логическую цепочку, в завершение которой выразил мнение, что именно страны Запада подталкивают к началу ядерной войны.

По мнению Медведева, Запад, желая победы Украине, хочет способствовать отторжению от России новых регионов, а это, по его словам, «угроза существованию нашего государства и распад нынешней России». Подобная ситуация может спровоцировать Россию применить ядерное оружие для защиты своего существования и своей целостности, добавил он.