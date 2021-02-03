Эксперт оценил «шансы» Зеленского на импичмент

Это чисто символическая акция, связанная в том числе с давлением на оппозиционные телеканалы. Шансов нет, потому что в парламенте у партии Зеленского «Слуга народа» абсолютное большинство, вот и весь ответ. В рамках политического процесса у Зеленского есть контроль над парламентом, а значит, такие штуки не пройдут, — заявил Михеев.