Политолог оценил последствия выхода России из зерновой сделки для Украины Политолог Бордачев: прекращение зерновой сделки будет иметь серьезные последствия для Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прекращение зерновой сделки будет иметь серьезные последствия для Украины, сообщил NEWS.ru директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета мировой экономики и мировой политики Тимофей Бордачев. Он отметил, что у Киева на сделке завязаны определенные доходы и логистические возможности. Политолог отметил, что Россия демонстрирует сдержанность и не переходит к эскалации, соглашаясь ранее на продолжение сделки.

Российская сторона меньше всего склонна к эскалации и созданию новых дополнительных точек напряжения. В данном вопросе важную роль играет и наше взаимоотношение с Африкой. Выход из зерновой сделки будет массово интерпретироваться западными странами, как нанесение ущерба странам Африки. И для России — это самый важный аргумент по участию в сделке, это наши отношения с развивающимися странами. Их и так западники как липку обирают постоянно. Все же Россия позиционирует себя как страну, которая помогает тем, кого обижает западный мир, — сказал Бордачев.

13 июня Путин заявил, что Россия рассматривает вариант выхода из зерновой сделки. По его словам, зерновой коридор используется Киевом для нападений с помощью беспилотников. Президент подчеркнул, что в случае выхода из сделки России будет готова бесплатно поставить в беднейшие страны тот объем зерна, который шел с Украины.