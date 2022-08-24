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Политолог объяснил позицию Турции по Крыму

Политолог Братерский: в Крыму Турция преследует собственные интересы

Турция старается сохранять статус посредника в переговорах России и Украины ради собственной выгоды, заявил доктор политических наук и профессор ВШЭ Максим Братерский в интервью Lenta.ru. Он считает, что в этом кроется истинная причина заявлений Анкары о том, что Крым должен вернуться в состав Украины в случае подписания мирного договора.

Турция — она не вашим и не нашим, она себе. Ее интересует она сама. Украина, Россия и конфликт между ними — это лишь некая ситуация, которую можно использовать в свою сторону, — пояснил политолог.

Братерский считает, что за подобными заявлениями Турции стоит не только желание поддержать отношения с Украиной, но также скрывается историческая подоплека. По его словам, Анкара «неровно дышит» в сторону Крыма еще с момента его присоединения к Российской империи во времена Екатерины II, ведь государство полуострова имело с Османской империей вассальные отношения.

Поэтому под словами Турции, что Крым принадлежит Украине, можно рассмотреть еще слова, что вообще там турецкие интересы должны преобладать. Это не первое заявление Турции на эту тему, они об этом говорили особенно часто и громко после 2014 года после известного референдума, поэтому ничего принципиально нового в этом нет, — заключил Братерский.

Накануне представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу CNN заявил, что Крым должен быть возвращен Украине при подписании соглашения между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что Анкара по-прежнему считает незаконным вхождение полуострова в состав России.