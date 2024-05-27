Политолог объяснил, почему Россия может пересмотреть статус «Талибана» Марков: «Талибан» возглавил правительство и перестал заниматься терроризмом

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Россия проявит политическое лидерство, если вычеркнет «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) из реестра террористических организаций, поделился мнением политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его словам, эта организация возглавила правительство Афганистана и перестала заниматься террором.

Россия вычеркивает «Талибан» из списка террористических организаций. Потому что это реально правительство и уже никаким террором не занимается. Россия делает это раньше других стран. Ну вот и Россия может проявлять лидерство в политических решениях, — написал он.

Ранее Министерство иностранных дел и Минюст доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций, заявил директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По его словам, без этого о признании движения говорить будет преждевременно.

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что исключить афганское движение «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) из реестра террористических организаций возможно, если соответствующее решение примет Верховный суд России. Он напомнил, что движение было признано террористическим по иску Генпрокуратуры РФ.