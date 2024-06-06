Политолог объяснил, почему России не нужно передавать оружие другим странам Перенджиев: в борьбе с Западом мы можем полагаться на себя, не поставляя оружие

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Атомная подводная лодка «Северодвинск»

Россия может нанести удар по недружественным государствам, не поставляя оружие третьим странам, заявил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, РФ может полагаться на свои силы в борьбе с Западом.

У нас есть подводные лодки, которые могут приблизиться к любому из недружественных государств и атаковать. Тем более что США и Великобритания — морские державы. У России есть также дальнобойная авиация, которая может нанести такие удары. Мы можем полагаться на свои силы, не передавая оружие третьим странам, — уверен ученый.

Однако, уточнил Перенджиев, если все-таки Москва решит поставлять кому-то оружие, то нужно обратить внимание на страны Латинской Америки, например Кубу и Никарагуа.

Можно начать и поставки вооружений в Афганистан. Он настроен против США и их союзников. Это может угрожать базам Вашингтона на Среднем Востоке, — предложил политолог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военные поставки ВСУ можно расценивать как прямое участие Запада в украинском конфликте. По его словам, дальнобойное оружие в руках Киева является путем к серьезным проблемам и разрушению международных отношений. И на это Москва может ответить тем, что будет поставлять подобное вооружение странам, которые будут наносить удары по чувствительным объектам стран, вооружающих Украину.