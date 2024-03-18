Политолог объяснил, почему Путин заговорил о Навальном Политолог Баширов: Путин проявил милосердие, заговорив о Навальном

Фото: Cao Yang/XinHua/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин впервые назвал Алексея Навального по имени и фамилии, поскольку хотел показать, что учитывает мнение всех граждан Российской Федерации, заявил NEWS.ru политтехнолог, экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов. Он пояснил, что определенное количество граждан страны придерживались идеологии оппозиционера, и президент проявил милосердие, заговорив о Навальном.

Президент Путин как глава нашего государства отвечает за соблюдение прав всех граждан. Алексей, на мой взгляд, стал просто пешкой в играх западных спецслужб. Но милосердие, проявленное Путиным, говорит о том, что Владимир Владимирович признает, во-первых, что это (Алексей Навальный. — NEWS.Ru) один из граждан России, а, во-вторых, то, что определенное количество людей в нашей стране могли придерживаться его идеологии. Президент — человек, который возглавляет Россию, и должен учитывать мнение каждого из нас, — заявил Баширов.

Кроме того, он подчеркнул, что заявление главы государства является не пиар-шагом, а действиями ответственного человека. По словам политолога, Путин на самом деле поступил по-христиански.

Кстати, Путин сделал заявление в Прощеное воскресенье. И президент, очевидно, об этом помнил, — заключил Баширов.

Ранее Путин назвал смерть оппозиционера Алексея Навального печальным событием, призвав не забывать, что были и другие случаи, когда люди уходили из жизни в местах лишения свободы. Глава государства уточнил, что Навального хотели обменять на некоторых заключенных, находящихся в тюрьмах на Западе.

Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» Ямало-Ненецкого автономного округа. Оппозиционер почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Врачи не смогли ему помочь. По предварительной версии, смерть заключенного наступила в результате отрыва тромба. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал голословными обвинения в адрес властей России и лично президента Владимира Путина в причастности к этой трагедии.