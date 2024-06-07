Политолог объяснил, почему Путин не говорит о санкциях Политолог Марков: Путин не говорит о санкциях, потому что Россия победила их

Фото: Арсений Кац/Росконгрес

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума не говорит о борьбе с санкциями, поскольку страна уже преодолела их, такое мнение в Telegram-канале высказал политолог Сергей Марков. По его словам, РФ сформировала новую устойчивую экономику.

Выступление Путина. Главное, — что Путин не говорит о борьбе с санкциями. Потому что Россия победила санкции. Россия создала новую устойчивую экономику, — написал политолог.

На сегодняшний день темпы роста российской экономики больше 5%, продолжил Марков. Он уверен, что можно ставить задачу перехода к новому качеству и высоким технологиям.

Ранее Путин заявил, что темпы роста отечественной экономики опережают среднемировые. По его словам, Россия успешно выполнила поставленную цель войти в четверку крупнейших экономик мира, обогнав Японию и Германию. Глава государства отметил, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями.

До этого Марков выразил уверенность, что президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва, принимающие участие в пленарном заседании ПМЭФ совместно с российским лидером, свободнее любого из европейских политиков. Он обратил внимание, что многие западные политики хотели бы поспорить с Путиным, но им не разрешают этого.