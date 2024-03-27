Политолог объяснил, почему ИГИЛ не мог совершить теракт в «Крокусе» Марков: теракт в «Крокусе» больше похож на действия украинских спецслужб

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Последствия пожара в здании концертного зала «Крокус Сити Холл»

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» не похож на «почерк» исламистов, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью NEWS.ru. По его словам, тактика террористов больше была похожа на действия украинской стороны.

Кроме того, стилистика этого теракта похожа на стилистику других атак украинских спецслужб. Тогда тоже по интернету и телефону находили социально ослабленных людей, начинали ими манипулировать, обещать небольшие деньги. То же самое произошло и в этот раз, — отметил политолог.

Марков подчеркнул, что ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) обычно захватывают заложников и готовы отдать свою жизнь за ту идеологию, которую они придерживаются. Кроме того, у них есть политические требования. Но террористы из «Крокуса», по его мнению, боятся приговора и ничего не требовали.

Такое ощущение, будто бы они просто постреляли и убежали, — добавил Марков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва расценивает позицию США по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле» как ангажированную. По ее словам, Вашингтон пытается «вывести из-под удара» Украину.

Глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил, что за терактом стоят США, Великобритания и Украина. По его словам, об этом свидетельствует та информация, которой на данный момент располагает ведомство.