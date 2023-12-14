Политолог объяснил, откуда берутся слухи о двойниках Путина Политолог Корнилов: слухи о двойниках Путина доходят до смешного

Фото: Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин

Тема двойников президента России Владимира Путина обязательно окажется одной из центральных в публикациях зарубежных СМИ после прямого эфира главы государства, считает политолог и обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что даже после честного ответа российского лидера вопрос о наличии «копий» президента закрыт не будет.

Думаю, что завтра западные газеты выйдут, обязательно используя этот момент с двумя Путиными. Но, конечно, слухи о двойниках будут ходить всегда. На удивление конспирологии у нас хватает и сейчас. Иногда это доходит до смешного: перед тобой стоит Путин, выступает Путин, говорит Путин, а на завтра ты читаешь каких-нибудь беглых авантюристов, которые рассказывают, что там пять-семь-восемь двойников Путина — и все, конечно же, разные, — заметил эксперт.

В эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на связь вышел студент СПБГУ, который спросил, правда ли, что у президента есть двойники, и как глава РФ относится к опасностям, которые искусственный интеллект несет в нашу жизнь. На экране в этот момент был не сам петербуржец, а цифровой аватар Путина — при его создании было использовано видео со онлайн-встречи президента со студентами от января 2021 года.

Судя по тому, что президент удивился, этот вопрос стал для него сюрпризом. Во всяком случае, его реакция на все была вполне естественной, — обратил внимание Владимир Корнилов.

Отвечая на вопрос, глава РФ назвал созданный петербургским студентом аватар своим единственным двойником. Кроме того, он отметил, что остановить развитие искусственного интеллекта невозможно, а это значит, что необходимо возглавить работу по его изучению.

Ранее NEWS.ru выяснил у искусственного интеллекта, какие вопросы он хотел бы задать президенту России. Отечественные чат-боты отказались обсуждать эту тему, а вот зарубежные были сговорчивее. Так, ChatGPT предложил спросить у Владимира Путина о главных приоритетах и направлениях развития России в ближайшие 10 лет, а нейросеть от Microsoft представила себя на месте главы РФ и сообщила, что в первую очередь выпустила бы указ о развитии и поддержке науки, технологий и инноваций.