Политолог объяснил назначение Мантурова первым вице-премьером Политолог Макаркин: назначение Мантурова отражает значимость промышленности в РФ

Одним из ключевых назначений в ходе формирования нового правительства России стало повышение главы Минпромторга Дениса Мантурова до первого вице-премьера, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Центра политических технологий НИУ ВШЭ Алексей Макаркин. По его словам, это отражает смену приоритета в курсе кабмина.

Это концептуальное решение. Если раньше первый вице-премьер занимался макроэкономикой, то сейчас — промышленностью. Соответственно, это демонстрирует высокую роль именно промышленной политики в деятельности правительства, — пояснил эксперт.

Он также объяснил, почему назначения в кабмин получили губернаторы четырех регионов РФ.

Это значит, что в Москве их деятельность на посту губернаторов оценили высоко. По крайней мере, те задачи, которые перед ними ставились, они решили, — считает Макаркин.

13 мая Госдума одобрила список вице-премьеров обновленного правительства Михаила Мишустина. Теперь 14 мая парламенту предстоит утвердить 16 кандидатов в министры. Главы Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа назначаются после консультаций с Советом Федерации. Спикер палаты Валентина Матвиенко ранее заявила, что сенаторы рассмотрят этот вопрос до 15 мая.