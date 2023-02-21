Политолог объяснил, кому из бизнесменов адресовано обращение Путина Политолог Журавлев: Путин в обращении к бизнесменам подразумевал Абрамовича

Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

Роман Абрамович

Обращение президента России Владимира Путина о «волчьих повадках Запада» к бизнесменам в ходе выступления к Федеральному собранию было направлено к целому ряду предпринимателей, в том числе и к Роману Абрамовичу, заявил политолог Дмитрий Журавлев. Он рассказ «ПолитРоссии», что перечислить всех уехавших предпринимателей, которых глава страны призвал вернуться и строить бизнес здесь, а не в Европе, невозможно.

Перечислить всех их сложно. Нам их обычно не показывают, а сами они не светятся. Абрамович — как раз политический олигарх, он всегда под светом софитов. Мы можем не помнить, условно, какого-нибудь «царя соды», который тихо сидит на Западе, но лицо его и таких, как он, — Абрамович, — пояснил политолог.

По словам Журавлева, Абрамовича можно назвать не просто уехавшим за рубеж бизнесменом, а политическим лицом. Эксперт отметил, что именно он является для россиян представителем всех покинувших страну предпринимателей, которые теперь «вынуждены ходить с протянутой рукой».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что потеря капитала в Европе бизнесменами, покинувшими Россию, не вызвала сочувствия у простых граждан. Глава РФ напомнил предпринимателям, что в Европе они всегда останутся чужаками, несмотря на деньги и статус, поэтому для них же будет лучше вовремя это понять и вернуться в Россию, где они смогут запустить новые проекты.