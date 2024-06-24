Политолог раскрыл способ противодействия терроризму на Кавказе Политолог Солонников призвал комплексно бороться с терроризмом на Кавказе

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Борьба с терроризмом на Северном Кавказе должна вестись разными способами, рассказал NEWS.ru политолог Дмитрий Солонников. По его словам, работу нужно проводить как в зоне ответственности спецслужб, так и в информационном поле.

Это работа контрразведки, то есть выявление всех внешних связей, жесткое отсечение вредных. Это работа с элитами, их чистка. Это и работа в информационном поле, непосредственно с молодежью, предложение альтернативной позитивной повестки. Нужен комплексный подход, — заявил Солонников.

Политолог добавил, что многое в вопросе противодействия терроризму зависит от российских правоохранительных органов, а также от системы государственного управления. Это, по его мнению, серьезнейший вызов.

Распространение религиозного радикализма в России в целом и на Северном Кавказе в частности — это организованная работа против РФ со стороны зарубежных противников, прежде всего стран Запада. Никто этого не скрывает, цель врагов России — разжечь межнациональную рознь в ее границах, — сказал Солонников.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что ракетная атака на Севастополь и нападения в Дагестане могли быть осуществлены по заказу одних и тех же лиц. Он назвал произошедшее в регионах бесчеловечными преступлениями. Парламентарий выразил соболезнования близким погибших.