Политолог объяснил отсутствие главы КНР на параде Победы в Москве Политолог Бовт: отсутствие главы КНР на параде Победы ничего не означает

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Си Цзиньпин

России не имеет смысла пересчитывать иностранных лидеров, прибывших на парад Победы в Москве, рассказал NEWS.ru политолог Георгий Бовт. По его словам, тот факт, что на мероприятии не будет, к примеру, лидера КНР Си Цзиньпина, не несет в себе какого-то скрытого смысла.

Внешнее подтверждение какого-то высокого присутствия Москве уже давно не требуется. Поэтому в данном случае не стоит придавать этому большого значения. В ближайшее время состоится российско-китайский саммит, Путин поедет в Китай, зачем лишний раз встречаться на Красной площади? — заявил Бовт.

По его словам, в неюбилейные даты окончания Великой Отечественной войны вообще не стоит ждать особого представительства на гостевых трибунах. Политолог напомнил, что в советское время на парады приглашались иностранные послы и военные атташе. Он отметил, что считать, кто из глав государств приехал, стали только с 1995 года.

Это все повелось с тех пор, когда лидеры G7 присутствовали на параде на Поклонной горе в 1995 году. С тех пор этому стали придавать значение. До этого никто не заморачивался наличием иностранных лидеров, — сказал Бовт.

Ранее стало известно, что парад Победы 9 мая в Москве посетят лидеры восьми иностранных государств. Среди них главы Белоруссии, Гвинеи-Бисау, Казахстана, Киргизии, Кубы, Лаоса, Туркмении и Узбекистана. Мероприятие будет приурочено к 79-летию победы в ВОВ.