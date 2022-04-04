Политолог обвинил США в финансировании русофобии в Европе

Вся пропаганда русофобии в Европе спонсируется США, заявил в беседе с «Радио 1» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По словам специалиста, враждебное отношение к русским совершенно не присуще европейцам. Это доказывают культурные, экономические и исторические связи между Европой и Россией.

Оленченко отметил: чтобы ввести масштабную пропагандистскую деятельность, нужны серьёзные финансы, которых у Европы нет. Поэтому появление русофобии в Европе вызвано влиянием третьих лиц, а именно Соединёнными Штатами.

Практически Европа стала пропагандистским наёмником Соединённых Штатов Америки, — сказал Оленченко.

Эксперт также выразил уверенность, что Россия сможет преодолеть русофобские нападки. Россияне генетически и организационно к этому готовы. Они будут отстаивать свои интересы и «теснить тех, кто настроен против и развивает антироссийские действия», подчеркнул Оленченко.

24 марта глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к тому, что страны Запада выбрали путь русофобии на фоне событий на Украине. Он отметил, что Западу не нравится, что режим Киева, который он пестовал и вооружал против России, наставлял на путь неонацистской идеологии и практики все эти последние годы, должен сейчас отвечать за свои преступления.