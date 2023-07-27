Политолог обрисовал перспективы «войны дронов» Политолог Чадаев назвал схожими возможности России и Украины в области борьбы с дронами

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Россия и Украина с точки зрения атак дронов находятся в похожих условиях, поэтому нам необходимо построить эффективную систему ПВО, способную прикрыть все районы и стратегические объекты, рассказал в беседе с «Царьградом» журналист, политолог Алексей Чадаев. По его словам, классическая противовоздушная оборона, рассчитанная на ситуацию, когда объектов в небе мало, и они крупные, плохо работает против дронов.

В этом случае атака беспилотников потенциально опасна тем, что объектов может быть много, но все они маленькие и относительно дешевые. Вот как сервер можно перегрузить DDOS-атакой, точно так же и ПВО можно перегрузить большим количеством дронов, — объяснил политолог.

Кроме того, по его словам, противодронная оборона, в отличие от классической ПВО, не может быть тотальной, поэтому в первую очередь надо усиливать прикрытие объектов — нефтяных терминалов, складов с боеприпасами или городов-миллионников. Как отметил эксперт, они должны иметь средства обнаружения, контроля воздуха вокруг себя и средства поражения, в том числе дроны-перехватчики и иные средства.

Что касается средств радиоэлектронной борьбы, то РЭБ — это про то, как перебить сигнал от оператора к устройству. А дроны становятся все более автономными от оператора. Условно говоря, в него заложили программу — и он летит по этой программе вне зависимости от того, есть оператор на связи или нет. Поэтому нужно развивать в первую очередь средства физического захвата или уничтожения дронов, — подчеркнул Чадаев.

При этом он уточнил, что российские военные также используют тактику перегрузки украинской ПВО массированными атаками беспилотников.

Ранее 27 июля беспилотник самолетного типа упал во дворе частного в Верхнехавском районе Воронежской области. На месте падения БПЛА работают представители спецслужб.